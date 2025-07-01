Слепаков* раскрыл результаты ДНК-теста

Известный российский юморист Семен Слепаков* (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) раскрыл результаты ДНК-теста. В видео для YouTube-канала «Рада и терки» он заявил, что на 100 процентов еврей.

По словам Слепакова, первый результат генетического теста показал, что на 82 процента он еврей, а на оставшиеся 18 — армянин, грузин, азербайджанец и итальянец. Юморист рассказал, что, получив эти результаты, он объяснил ими свой темперамент.

Однако позднее лаборатория сообщила комику, что результаты тестирования изменились.

«"Мы усовершенствовали наш ДНК-тест. Вы полностью еврей"», — передал их вывод Слепаков.

Ранее стало известно, сколько стоит частное выступление Слепакова. Уточнялось, что 45 минут его концерта будут стоит 5,6 миллиона рублей. В райдер артиста входит перелеты бизнес-классом и проживание в пятизвездочных отелях.