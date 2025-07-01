Стас Садальский о Надежде Кадышевой: «Кукла на чайнике»

Шоумен Стас Садальский высмеял в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) организаторов праздника «Алые паруса», который прошел 28 июня в Санкт-Петербурге.

В 2025 году перед петербургскими выпускниками выступила народная артистка России Надежда Кадышева. Она исполнила популярные хиты «Широка река», «Я не колдунья», «Течет ручей», «Виновата ли я» и «Плывет веночек».

«Изумительные «Алые паруса» прогремели, утерли нос Москве! Фейерверк фееричный... Фурор был — у куклы на чайнике... с песней про грешную любовь с женатым мужчиной — шикарное напутствие для молодежи», — написал Садальский с иронией.

Шоумен также отметил, что мероприятие вели «замерзшие ведущие», а «полуголая дама» не могла прочитать по бумажке на концерте. Садальский сыронизировал, что у властей Петербурга получилось на пятерку поздравить молодежь со входом во взрослую жизнь.

Подробнее о том, как прошли «Алые паруса», — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

До этого СМИ выяснили, что солистка группы «Золотое кольцо» Надежда Кадышева стала самой высокооплачиваемой российской звездой. Стоимость кассового концерта Кадышевой за последний год выросла с 1 млн до 3 млн рублей, а на летних корпоративах, которые у «Золотого кольца» уже расписаны, ценник возрос до 15-20 млн рублей.