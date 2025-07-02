Невеста-студентка Лепса публично влепила Вике Боне затрещину: "Всю жизнь находилась в статусе любовницы!"
Виктория Боня на всю страну выдала секрет семьи Авроры Кибы, невесты Григория Лепса. Выпускница "Дома-2" объявила, что студентку выдают замуж за 62-летнего артиста, потому что семья погрязла в долгах.
Девушка тут же устроила Боне публичную взбучку.
"Виктория далека от кругов общения моей семьи и всю жизнь находилась в статусе чей-то любовницы, а не журналиста, уж точно! Чтобы быть журналистом, нужно заканчивать журфак, как Ксения Собчак, а не курсы „Останкино“… Или факультет пищевых производств. Тут кто на что учился…Простите", — поставила на место обидчицу Аврора.
Киба опровергла информацию о том, что после смерти отца ее мама выплачивает многомиллионный долг. По словам студентки, только за лето ее семья тратит сумму, которую огласила Боня.
"Не была в курсе, пока на меня не обрушили смс с такими подробностями о моей семье, о которых с уверенностью рассказывает Боня — каких-то долгах в 25 миллионов рублей. Это смешно!" — заявила Аврора.
Девушка уверяет, что ее уже не удивляют слухи и сплетни, что распускают недоброжелатели. Киба считает, что уже год на ее имении менее успешные персоны пытаются сделать себе рекламу.
"Думаю, Виктории просто захотелось напомнить о себе в новостных лентах, где ее давно нет. У нее же, вроде, новая коллекция кепок вышла… Нужна реклама! И к моей учебе в Лондоне Гриша отношения не имеет! О чем неоднократно сам и говорил в своих интервью. И я с детства на красных дорожках! Всем добра! У меня все!" — написала Аврора на своей странице в соцсети.