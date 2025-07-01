«Погиб из-за того, что обанкротился»: Боня раскрыла правду об отце Авроры Кибы

Блогер Виктория Боня рассказала, что певец Григорий Лепс знаком с семьей своей невесты Авроры Кибы уже давно. По словам телеведущей, отец девушки «погиб» из-за банкротства.

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— Лепс дружит не только с Авророй, но и с ее семьей. Причем очень давно! Еще до того как погиб ее отец. Вы не знали этого? Он ушел из-за того, что обанкротился. У них осталось много долгов, и мама Авроры выплачивала их самостоятельно, — рассказала Боня на шоу «Злые языки».

Она также добавила, что мать Кибы постоянно судится. По ее словам, женщина уже потеряла три предприятия и выплатила долгов на 25 миллионов рублей.

Ранее Аврора Киба прокомментировала слухи об изменах 62-летнему жениху. Она также обратила внимание на то, что в соцсетях ее обвиняли в краже 170 миллионов и побеге в Марокко. Она также заявила о желании родить дочь. Задувая свечи на торте в честь своего дня рождения, возлюбленная Григория Лепса озвучила свое загаданное желание: «Внучку тебе, мам!».

Аврора Киба ранее раскрыла интимные подробности отношений с артистом. Многие пользователи интернета, а также фанаты певца до сих пор не могут поверить, что Киба в свои 19 лет действительно любит 62-летнего Лепса.