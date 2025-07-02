Актёр Городничий рассказал о браке и семье

Согласно информации, опубликованной на сайте www.womanhit.ru, Сергей Городничий, начинающий актер, стал известен после участия в проекте Евгения Стычкина «Цикады», его можно было увидеть в постановках Константина Богомолова, а также в нашумевшем сериале «Ландыши. Такая нежная любовь». Недавно Сергей вступил в брак. Эксклюзивное интервью с актером о его тихой свадьбе, прошедшей в перерывах между съемками, идеалах семейной жизни, карьерных планах и уличных конфликтах можно прочитать в журнале «Атмосфера».

© Соцсети

На съемочной площадке одного из проектов молодой актер познакомился с Лерой, своей будущей женой, которой он недавно предложил руку и сердце.

По мнению Сергея, доверие – основа крепкой семьи, и официальное оформление отношений способствует его укреплению. Хотя, безусловно, доверие не возникает только из-за штампа в паспорте. Существует мнение, что семья должна быть зарегистрирована. Однако, это не должно быть единственной причиной для предложения.

Актер подчеркнул, что семья для него – главный приоритет, и он работает, чтобы обеспечить ее благополучие. Он считает, что и для его супруги семья должна быть на первом месте, что должно проявляться в заботе о доме, быте и воспитании детей.