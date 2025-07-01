Новый «Склифосовский», холостая жизнь и санкции: как живет Максим Аверин

Полюбившийся зрителям артист Максим Аверин с 2023 года не появлялся в кинопремьерах, однако продолжает театральную деятельность. News.ru рассказал, что известно о личной жизни актера, что он говорил о спецоперации и чем занят сейчас.

Карьера и личная жизнь

Максим Аверин родился 26 ноября 1975 года в Москве. Окончил Высшее театральное училище имени Щукина. За свою карьеру артист успел сняться более чем в 60 проектах, в том числе в картинах «Марш Турецкого», «Кармен», «Глухарь», «Возвращение домой», «Склифосовский», «Любовь одна», «Горюнов» и многих других.

Аверин никогда не был женат, детей у него нет. В одном из интервью он заявлял, что может определиться с машиной или цветом обоев, но не с рождением наследников.

«Мне кажется, это все-таки Божий промысел. По крайней мере, мои попытки привести какие-то отношения к появлению детей не состоялись. И я в какой-то момент просто перестал гнаться за этим, принял позицию, что, если это суждено, тому и быть», — говорил он.

Артист предпочитает скрывать детали личной жизни и не называет имена своих избранниц. Поклонники были уверены, что у него был роман с коллегой по «Глухарю» Викторией Тарасовой, однако Аверин опровергал это, отмечая, что они с актрисой — не более, чем добрые друзья.

Отношение к спецоперации

Максим Аверин не комментировал специальную военную операцию. Свое решение он объяснял тем, что не хочет обсуждать политику. Однако Аверин заявлял, что любит Россию.

«Я своей работой высказываю. Зачем артистам высказываться в ситуации такого глобального периода, который мы переживаем сейчас? Есть твое место, твой фронт, а фронт — это страна. Я должен этим заниматься, не лезть судить», — отмечал он.

Артист подчеркивал, что никогда не переедет из России, поскольку не представляет себе жизни в другой стране и не способен мыслить на иностранном языке.

Отметим, что Аверин оказался под санкциями. Сперва его включили в санкционный список на Украине, а после это сделали и канадские власти.

Чем занимается Аверин

Сейчас актер продолжает свою творческую деятельность. Он задействован в ряде постановок, а также гастролирует по России с моноспектаклем «Максим Аверин. Научи меня жить». Кинопремьер с артистом не выходило с 2023 года, однако в скором времени он должен вернуться на экраны в новом сезоне сериала «Склифосовский». Съемки уже начались, но точная дата премьеры пока неизвестна.