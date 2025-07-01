Раскрыта стоимость квартиры Шуры из «Би-2» в центре Москвы

Покинувший Россию Шура из музыкальной группы «Би-2» числится владельцем элитной квартиры в центре столицы за 500 миллионов рублей. Об этом во вторник, 1 июля, рассказали в Telegram-канале Shot.

Незадолго до того, как артист уехал из страны, он купил 4-комнатную квартирую в историческом центре города площадью 256,4 квадратных метра. На рынке недвижимости подобное помещение оценивается в 560 миллионов рублей.

Сама квартира находится на третьем этаже в ЖК «Имперский дом» в Якиманском переулке — это всего лишь три километра от Красной площади. Из окон жилища можно понаблюдать за парком «Музеон», храмом Христа Спасителя и Москва-Сити.

Кроме того, вместе с помещением гитарист приобрел два машиноместа, площадью 14 и 12 квадратных метров.

Все это Шура вместе с супругой Елизаветой приобрели в ноябре 2021 года и теперь будут платить ипотеку до 2050 года, уточнили в публикации.

Недавно сотрудники российского Минюста пресекли многочисленные махинации Левы* из музыкальной группы «Би-2» (настоящее имя — Егор Бортник*): он использовал второе имя для ведения бизнеса в РФ, а также для спонсирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) за счет полученных средств.

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.