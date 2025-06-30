«Пусть завидуют молча»: Зацепин ответил критикам Кадышевой

Певец Антон Зацепин посоветовал критикам народной артистки РФ Надежды Кадышевой «завидовать молча». Его слова приводят «Аргументы и факты».

Ранее некоторые музыкальные критики назвали песни Кадышевой и ее стиль одежды «нафталином и кринжем».

«Эти кринжанутые люди, которые критикуют Надежду Никитичну, сами могут собрать зал хотя бы на 50 мест? Вот в том-то и дело! Так что любому критику Кадышевой я отвечу однозначно. Пусть завидует молча», — прокомментировал это Зацепин.

Говоря о «кринже», он также вспомнил поговорку: «Кто как обзывается, тот так и называется».

«Я, в свою очередь, могу назвать кринжем критику Надежды Никитичны. Потому что успех не критикуют. Ты не заставишь молодежь танцевать под песни, которые им не нравятся. Равно как и подпевать им и снимать Кадышеву на камеру. Вот то-то!» — добавил Зацепин.

Кроме того певец прокомментировал популярность артистки у молодежи. По его мнению, это свидетельствует об их искренней любви к Кадышевой, поскольку молодых людей «не заставишь танцевать под то, что их не цепляет».