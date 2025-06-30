Раскрыт секрет молодости 71-летней Любовь Успенской

Врач дерматолог-косметолог Мадина Осман раскрыла секрет молодости российской исполнительницы Любови Успенской. Соответствующий комментарий публикует «Страсти».

По словам специалистки, 71-летняя знаменитость выглядит моложаво благодаря косметологам. Так, доктор предположила, что певица прибегала к курсу радиочастотного лифтинга с микронидлингом.

«Это помогает подтягивать кожу и улучшать ее текстуру. Такая процедура может стоить от 15 до 25 тысяч рублей за сеанс в крупных клиниках Москвы», — пояснила хирург.

При этом Осман подчеркнула, что Успенская не обошлась одним комплексом процедур. Хирург также заявила, что звезда использует правильный домашний уход.

"Такой результат — это не только заслуга косметологии, но и дисциплинированный подход к своему организму. Успенская с ее трепетным отношением к себе и своему здоровью наглядно демонстрирует, как регулярный и целенаправленный уход может привести к удивительным результатам". Мадина Осман, пластический хирург

В июне Успенская раскрыла секрет молодости. Знаменитость рассказала, что после пробуждения в 7 утра занимается йогой и медитирует.