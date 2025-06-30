Леонтьев вернется на российскую сцену

76-летний певец Валерий Леонтьев планирует выступить в России. Как сообщает «КП», артист подтвердил свое выступление на фестивале «Новая волна» в Казани, который пройдет в конце августа.

Напомним, что Леонтьев покинул Россию после начала спецоперации и переехал в Майами, где у него есть собственный дом. Тогда же он заявил о прекращении своей концертной деятельности, объяснив это возрастом.

По информации издания, в Казани Леонтьев выйдет на сцену и исполнит несколько своих хитов. Кроме того, сейчас артист крайне выборочно принимает выгодные заказы на частные мероприятия. Средний гонорар за концерт продолжительностью не менее часа составляет около 100 тысяч евро (от 9,2 млн рублей).

Представители певца регулярно заявляют, что он не планирует сольных концертов. При этом Леонтьев говорил коллегам и друзьям, что не исключает возможности подобного выступления — например, к 80-летию или даже раньше. Кроме того, у музыканта есть несколько премьерных песен, которые пока не записаны в студии.