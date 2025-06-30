Компанию Юлии Высоцкой наказали рублем за нарушение авторских прав

С компании актрисы Юлии Высоцкой взыскали 22 тысячи рублей. Как сообщает Telegram-канал «Звездач», арбитражный суд частично удовлетворил исковые требования фирмы «Восьмая заповедь» к организации «Едим дома», которая занимается кулинарным интернет-проектом артистки.

Ранее «Восьмая заповедь» решила через суд взыскать компенсацию в 100 тысяч рублей за нарушение авторских прав. Иск был подан еще в конце 2024 года, однако его на месяц оставили без движения из-за нарушения требований. Истец утверждал, что Высоцкая использовала чужие материалы в своей телепрограмме.

В результате суд удовлетворил требование, но снизил сумму компенсации — со 100 тысяч до 22 тысяч рублей. Будет ли Высоцкая обжаловать решение не уточняется.

Напомним, что в апреле «Восьмая заповедь» уже выигрывала суд у «Едим дома» за нарушение авторских прав. Тогда сумма требований также составляла 100 тысяч рублей, однако суд снизил компенсацию до 20 тысяч рублей. Дело рассматривалось в упрощенном порядке.