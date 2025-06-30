Нагиев повысил цену за корпоративы до 100 тысяч евро

Актер Дмитрий Нагиев повысил гонорар за корпоративное мероприятие с 95 тыс. евро до 100 тыс. При этом артист готов работать по сценарию заказчика – писать самостоятельно он не будет.

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Об этом узнало издание «Абзац».

Если в декабре актер запрашивал за четырехчасовое выступление 95 тыс. евро, то сейчас повысил ценник, говорят представители ивент-агентств. Райдер стал более умеренным: полгода назад Нагиев требовал 18-летний виски, сок имбиря, а сейчас ожидает увидеть в гримерке легкие закуски и безалкогольные напитки. Дополнительно потребуется накормить легким ужином его и двух администраторов.

Чтобы заказать артиста на определенную дату, потребуется внести предоплату в размере 20 тыс. евро. Нагиев работает исключительно за наличные.

Ранее актер жаловался на двенадцатичасовой рабочий день. Перед началом работы он обговаривает с режиссерами возможность сниматься по 10 часов.