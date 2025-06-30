Садальский раскритиковал выступление Кадышевой на «Алых парусах»

Актер Стас Садальский выразил недовольство выступлением певицы Надежды Кадышевой на празднике выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге, заявив, что ее репертуар подает плохой пример молодежи. Такое мнение он выразил в своем личном блоге.

© Youtube / Стас Садальский

— Изумительные «Алые паруса» прогремели и утерли нос Москве! Фейерверк фееричный… Фурор был у куклы на чайнике с песней про грешную любовь с женатым мужчиной — шикарное напутствие для молодежи. Замерзшие ведущие, сморчок из КВН и полуголая дама прочитать по бумажке не смогла, на троечку, — заявил Садальский.

65-летняя Надежда Кадышева переживает новую волну популярности: ее выступления с ансамблем «Золотое кольцо» теперь собирают публику самых разных возрастов. По информации СМИ, команда артистки готовится перевести шоу в стадионный формат, чтобы взрослая аудитория смогла посидеть, а молодежь — потанцевать под любимые песни исполнительницы. Как творчество Кадышевой стало популярным у молодой аудитории и в чем секрет новой волны успеха певицы, разбиралась «Вечерняя Москва».