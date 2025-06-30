Линникова ответила Костенко на оскорбление

«Мисс Россия — 2022» Анна Линникова ответила модели Анастасии Костенко, сказав, что ей жаль ее. Как сообщает Starhit, в своих социальных сетях она подчеркнула, что у нее не может быть зависти к любовнице, «которая стала женой, а сейчас вынуждена сталкиваться с кармой».

Накануне Линникова заявила, что Костенко разрушила семью Ольги Бузовой, уведя у нее футболиста Дмитрия Тарасова. Анастасия обиделась и сравнила Анну с клопом, который не может жить «без чужого белья».

«100% она очень несчастная, жаль ее. У меня не может быть зависти к любовнице, которая стала женой, а сейчас вынуждена сталкиваться с кармой», — написала Линникова в ответ.

По словам Линниковой, она предпочитает говорить правду, чтобы «срывать маски с людей, чья благодетельность наиграна и подкреплена лишь желанием казаться лучше».

Пост Линниковой столкнулся с критикой. В частности, на ее слова ответила сестра Костенко Диана Щербакова. Она заявила, что Тарасов в действительности любит супругу, а модель просто «бесится», выдавая желаемое за действительность, пытаясь стать популярней за счет сплетен.