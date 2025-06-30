Михайлов ответил на шутки о его «вечной молодости»

Певец Стас Михайлов прокомментировал шутки о его «вечной молодости». Как сообщает Starhit, перед концертом в Зеленом театре ВДНХ он пообщался с прессой и отметил, что не видит ничего плохого в том, что хорошо выглядит.

Напомним, что за последние годы артист преобразился. Он похудел на 17 кг, изменил прическу и стиль в одежде. Михайлов признавался, что на него положительно повлияли отказ от алкоголя, сладкого, мучного и увлечение спортом. Однако некоторые считают, что музыкант перебарщивает в погоне за молодостью, а в соцсетях порой появляются ироничные комментарии на этот счет — например, что скоро знаменитость будет выглядеть моложе своих детей.

В беседе с журналистами Михайлов подчеркнул, что не видит ничего опасного в том, что стал выглядеть моложе. Свой внешний вид он объяснил тем, что живет с внутренней гармонией.

«Я себя ощущаю так. Не делаю ничего специально. Вот так одеваюсь, так живу — сейчас мне это нравится», — сказал артист.

Ранее имидж Михайлова вызвал критику поклонников из Казахстана. Артист посетил модный бутик в Алматы, где приобрел брюки, украшенные крестами. Один из фанатов подчеркнул, что православный верующий никогда не наденет такую одежду.