Анну Семенович спасли на гастролях в Архангельске

Певица Анна Семенович, по её собственному признанию, магнит для всевозможных происшествий на гастролях. Очередная история произошла вчера вечером на гастролях в Архангельске. Артистка собиралась выйти из номера, но обнаружила, что входная дверь не открывается.

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"Хорошо, что я узнала о проблеме вчера вечером, а не утром, когда нам надо было ехать в аэропорт. Я пыталась сначала открыть дверь самостоятельно, но ничего не получилось. Просто эта дверь выдвижная, и, видимо, конструкция замка не очень надёжная. В итоге я позвонила моему директору Денису, и он пришел ко мне и каким-то чудесным образом смог открыть дверь с той стороны. По словам директора, у него, оказывается, большой опыт в этом вопросе: за время его карьеры неоднократно приходилось открывать двери в стареньких гостиницах", - смеясь, рассказала Анна.

Кстати, по словам звезды, это уже далеко не первый курьезный случай в ее жизни.