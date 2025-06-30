«Школьный вальс», любовный треугольник и переезд в США: история Сергея Насибова

Первый же фильм сделал Сергея Насибова звездой, однако могли ли зрители представить, что таким же сердцеедом актер был в реальной жизни? Как и свой герой, артист оставил любящую его девушку ради счастья с другой, но так и не обрел его. 30 июня Насибову исполняется 67 лет, в честь чего Starhit вспомнил его историю.

Популярность с первой роли

Сергей Насибов родился 30 июня 1958 года в Сухуми. Его отец был физиком-ядерщиком и работал в закрытом институте, а мать — искусствоведом. Насибов в одном из интервью утверждал, что папа разрабатывал атомную бомбу вместе с пленными немецкими учеными. Лето мальчик всегда проводил у дедушки в Тбилиси, где жил по соседству с Бадри Патаркацишвили.

Позднее семья перебралась в подмосковный Троицк, где юноша увлекся театром. После школы он поступил в ГИТИС на курс Ирины Судаковой. В студенчестве он играх в спектаклях «Жестокие игры» и «Мольер», а после получения диплома устроился в труппу «Маяковки». Позднее Насибов выходил на сцену Театра на Таганке, а уже после возвращения в Россию — участвовал в постановках «Участь Электры» и «Сотворившая чудо» в РАМТе.

Однако запомнился большинству зрителей актер именно по кино. Еще на первом курсе Насибов сыграл главного героя мелодрамы «Школьный вальс». Его первая жена Екатерина Дурова, бывшая сокурсница артиста, тоже играла в ней, но эпизодическую роль больничной медсестры. Казалось, что после этой картины артиста должны были закидать предложениями, однако его позвали лишь на второстепенные роли — во «Взлет», «Дульсинея Тобосская» и «Избирательность по соседнему каналу».

Позднее, в «Одиночном плавании», Насибов получил главную роль. Однако вскоре, после съемок в проекте «До свидания, мой парфянин!» артист исчез с экрана на 20 лет, что напрямую было связано с круговоротом событий в его личной жизни.

Бросил жену ради звезды

Насибов женился на Дуровой спустя год после премьеры «Школьного вальса». Чувства между сокурсниками загорелись еще на выезде «на картошку». До защиты диплома супруга подарила артисту дочь Катю, однако это не удержало актера от ошибок. Проблемы возникли, когда Дурова устроилась в Театр на Таганке, а Насибов начал работать в «Маяковке». Там его коллегой оказалась Наталья Гундарева — она хоть и была старше, но считалась роковой женщиной.

Слава Гундаревой была не напрасной, ведь ранее актриса ушла от Леонида Хейфеца после интрижки с супругом Натальи Хорохориной — Виктором Корешковым. Возможно, Гундарева бы и осталась с режиссером, однако Корешков влюбился в женщину, убедил ее в серьезности намерений и уговорил развестись. Однако надолго удержать артистку не удалось — спустя два года история повторилась с Насибовым. Как отмечала Хорохорина, они играли любовников и «доигрались до гостиничной постели».

В окружении пары шептались, что изначально Гундарева не воспринимала Насибова серьезно и даже оскорбила актера, сказав, что приняли его в труппу только за внешнюю привлекательность. Отношения потеплели, когда Сергей пришел в гримерку знаменитости и похвалил ее игру. Тогда коллеги начали общаться, а однажды на гастролях она попросила управляющего гостиницей переселить ее от Корешкова к звезде «Школьного вальса».

Вскоре о новом романе Гундаревой говорил весь театр, и даже до воспитывавшей ребенка Дуровой донеслись слухи. Обманутая супруга выгнала актера из дома и запретила общаться с дочкой, однако позднее простила изменника.

«Разве можно было устоять перед такой королевой, как Наталья Георгиевна? Она с Сережей в одном театре работала. Божественная актриса обратила на него свой взор, и он не устоял. Какие у меня могут быть претензии к Насибову? Будь я парнем, на его месте я бы сдохла от счастья!» — говорила позднее Дурова.

Так же оправдывался и сам Насибов, который уверял, что полюбил Гундареву. Он заявлял, что три года с актрисой были «настоящим счастьем». Актер утверждал, что отношения сами собой сошли на нет, да и сам он тогда был молод и не «ценил свое счастье». Кроме того, свой вклад в разлад между влюбленными внес и переход Насибова в Театр на Таганке.

За американской мечтой и обратно

Через пару лет Сергей перешел в МХАТ имени Горького, однако вскоре друзья позвали его в США. Тогда артист решился на переезд, надеясь достичь той самой американской мечты. Насибов совсем не знал английского, из-за чего не мог претендовать на роли в кино. Артист продавал машины, ремонтировал дома, работал в спортклубе, позднее заявляя, что «Планету Фитнес» перенесли в РФ по его идее.

«Жил один. Потом через несколько лет в Денвере познакомился с русской эмигранткой по имени Ветта. Ее первого мужа, Дегтяря, который владел ломбардом, бандиты расстреляли в упор. Все имущество забрали родственники мужа. Так что мы начинали с нуля. Занялся риэлтерской деятельностью — продавал квартиры, дома», — делился артист.

У пары родилась дочь Анастасия, и когда девочке было семь лет, семья перебралась в Калифорнию. Постепенно в жизнь Сергея вернулось кино — он сыграл в боевике Джеффа Кинга «Руслан», после чего стал приезжать в Россию на съемки. Уже в 2010 годах Насибов снялся в проектах «Прощание славянки», «Дикий», «Чужая дочь», «Спящие», но после эпизода в драме «Непрощенный» Сарика Андреасяна вновь исчез с экранов.

В последнее время актер стал заниматься живописью, а его картины заслуживают положительных оценок от подписчиков. Иногда артист отвечает на вопросы о себе. В 2024 году он рассказывал, что часто бывает и в США, и в России, цитируя песню Владимира Трошина — «старость меня дома не застанет».