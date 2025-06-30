Стало известно, кто представит Россию в жюри конкурса «Интервидение»

Народный артист РФ, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит Россию в составе жюри международного музыкального конкурса «Интервидение». Об этом в понедельник, 30 июня, сообщили в РИА Новости.

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— Убежден, что «Интервидение» определит не только новых звезд, но и создаст крепкие творческие связи, способствующие культурному обмену и развитию новых музыкальных традиций, — цитирует Матвиенко агентство.

Незадолго до этого организаторы официально раскрыли список стран — участниц конкурса. На «Интервидении» выступят представители США, Колумбии, Сербии, ОАЭ, Кубы, Венесуэлы, Китая и еще 13 государств.

Ранее российский певец Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, назвал большой честью возможность представлять Россию на международном песенном конкурсе. О том, что именно он отправится на мероприятие, стало известно 19 мая.

В пресс-службе «Интервидения» сообщили, что автором новой песни SHAMAN стал Максим Фадеев. Дронов отметил, что музыка, написанная продюсером, «всегда находится на границе реального мира и божественного».