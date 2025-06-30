Красько откровенно рассказала об отношениях с мужем

Актриса Ольга Красько уже 10 лет живет в разных городах со своим супругом Вадимом Петровым. Как сообщает Starhit, она призналась, что им удалось сохранить брак, однако «расстояния все-таки разделяют».

Для Красько Петров уже второй муж. Ее супруг работает в Чите и до января 2023 года занимал должность вице-премьера Забайкалья. Позднее Петров заявлял, что занимается в Донбассе гуманитарной деятельностью на общественных началах. Актриса же продолжает жить в Москве с тремя детьми.

«Когда-то мы думали: наверное, легче, когда он по большей части в Чите, поскольку там у него работа, а я здесь, мол, такие расстояния — гарантия того, что мы друг другу не успеем надоесть. Сегодня понимаю, что расстояния все-таки разделяют. Мы не успеваем прожить что-то важное — и сложное, и радостное — вместе», — призналась Красько.

Однако паре удается сохранить родство душ. Актриса подчеркнула, что чувствует себя защищенной рядом с мужем, а с годами супруги научились слышать и понимать друг друга.

«Эмоции и градусы в наших отношениях никуда не испарились, но возникла и настоящая дружба», — добавила Красько.

Также артистка заявила, что сохранить баланс между карьерой и близкими непросто, однако для нее важно быть рядом с детьми. Даже уезжая на съемки Красько старается держать семью «в фокусе».