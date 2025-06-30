Крупные гонорары и конфликт с Бабкиной: как живет Надежда Кадышева

Народная артистка РФ Надежда Кадышева переживает новую волну известности — ее музыка стала популярной среди молодежи. В ночь на 29 июня она выступила на празднике «Алые паруса», где присутствующие пустились в пляс под композиции певицы. News.ru рассказал, что известно о ее личной жизни, сколько зарабатывает певица и что она говорила о спецоперации.

Что известно о карьере Кадышевой и ее личной жизни?

Надежда Кадышева родилась 1 июня 1959 года в деревне Горки в Татарской АССР. В 19 лет со второй попытки ей удалось поступить в музыкальное училище имени Ипполитова-Иванова, а чуть позже артистка окончила Российскую академию музыки имени Гнесиных.

В 1988 году Кадышева стала солисткой ансамбля «Золотое кольцо», который создал ее супруг Александр Костюк. В последующие годы артистка записала более 20 альбомов, в том числе ставшие известными песни «Течет ручей», «Я не колдунья», «Уходи, горе», «Зачем это лето», «Ах, судьба моя, судьба», «Широка река» и другие.

Отметим, что Кадышева и Костюк состоят в браке уже 42 года. В 1984 году у них родился сын Григорий, который сейчас работает концертным директором родителей и выступает вместе с матерью на концертах.

СМИ сообщали, что медики дважды ставили Надежде Кадышевой страшный диагноз — рак. Каждый раз для подтверждения были нужны дополнительные обследования и даже операции, однако в обоих случаях догадки врачей не подтвердились.

Слухи о конфликте с Бабкиной

В 2020 году в Сети распространились слухи о вражде Кадышевой с народной артисткой РСФСР Надеждой Бабкиной. Они появились после заявления шоумена Рустама Солнцева* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) о том, что звезды якобы подрались во время съемок одного из выпусков «Новогоднего огонька».

Костюк в беседе с журналистами опроверг эту информацию. Он подчеркнул, что у Кадышевой и Бабкиной нет времени на вражду и сплетни. По словам артиста, обе певицы занимают свою нишу в российской эстраде и работают на популяризацию русской песни.

Что Кадышева говорила об СВО?

Кадышева не делала публичных заявлений насчет спецоперации, но в 2023 году вместе с мужем записала обращение к участникам СВО, уходящим на фронт из Большого Харцызска. Она пожелала бойцам скорейшего возвращения с победой.

«Вы обязательно победите, вы обязательно вернетесь, другого нам не дано, потому что мы — великая страна, которая всегда побеждала и будет побеждать. Вы обязательно будете с нами! Мы вас ценим, любим», — говорила артистка.

Чем сейчас занимается Кадышева

В прошлом году Кадышева возобновила гастроли и сейчас активно выступает по стране. Ее песня «Плывет веночек» стала крайне популярна в соцсетях, а молодые слушатели начали регулярно посещать ее выступления.

Эксперты рассказали, как долго продлится популярность Надежды Кадышевой

29 июня артистка выступила на «Алых парусах» в Санкт-Петербурге. Выпускники плясали под песни артистки, подпевали ей. СМИ писали, что сейчас за одно выступление певица зарабатывает от 15 до 20 млн рублей.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом