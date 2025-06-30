Певица Слава рассказала о слезах из-за здоровья

Российская певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) пожаловалась на проблемы со здоровьем. Соответствующий пост появился в ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам артистки, на нее «очень много свалилось».

«На самом деле никак не могу выздороветь. Болит ухо, пазухи, упадок сил сильный», — поделилась она.

Слава добавила, что ей, вероятно, предстоит операция.

«Мне с моими ушами вообще плакать нельзя, а я только этим и занимаюсь в последнее время. Короче, замучилась я уже», — заключила певица.

Ранее Слава заявила, что оглохла на одно ухо. Тогда же артистка сообщила, что ей не потребовалась операция из-за проблем со слухом, однако врачи предупредили ее о длительном периоде восстановления.