Талызина осудила Пугачеву в предсмертном интервью

Актриса Валентина Талызина назвала Аллу Пугачеву «дурочкой» из-за отъезда из РФ. Об этом стало известно в эфире шоу «Секрет на миллион».

© Passion.ru

В своем последнем интервью Талызина вспомнила о работе над фильмом «Ирония судьбы», где она не только снималась, но и озвучивала роль главной героини. В фильме приняла участие и Алла Пугачева, которая исполнила несколько песен. У Талызиной поинтересовались, как она относится к отъезду артистки из России. Актриса призналась, что не одобряет поступок Пугачевой и назвала ее «дурочкой».

Пугачева объяснила отсутствие своих выступлений на сцене

«Дурочка, загубила свою жизнь. Мне кажется, что в глубине души она жалеет, хотя не признает, говорит, зачем ей возвращаться... Сейчас она плохо себя чувствует... Ну дурочка!» — говорила Талызина.

Напомним, Талызина ушла из жизни 21 июня. Она боролась с раком поджелудочной железы. Ведущая шоу «Секрет на миллион» рассказывала, что артистка появилась на съемках в инвалидной коляске.