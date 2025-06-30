Лолита вспомнила, что Трамп затаскивал ее в лимузин после казино

Певица Лолита Милявская вспомнила в беседе с YouTube-каналом «Модный подкаст», что Дональд Трамп «затаскивал» ее в лимузин после ночи в казино.

Милявскую с лидером США познакомила бизнесвумен Марина Ковалева, которая была с ним в хороших отношениях. Миллионерша привела артистку в казино Трампа.

«Она [Ковалева] делала мне концерт в США, и сегодняшний президент Америки, Дональд Трамп, жал мне руку. Трамп гостеприимный хозяин, <…> и, по-моему, он просто перекрестился, что я уехала», — призналась Лолита.

В казино Трампа, вспомнила Милявская, ее встретили торжественным завтраком и организовали мероприятие с VIP-гостями. Однако знаменитость не волновали известные гости, ей хотелось только поиграть в казино, где она впоследствии и потратила весь свой заработанный за рубежом гонорар.

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«Я была игроманом — и перед концертом, и после концерта играла, а еще и выпивала... Трамп, как гостеприимный хозяин, выходил меня провожать. Помню, как они меня запихивали в лимузин… Я дико сопротивлялась! Вряд ли, конечно, он меня помнит. Но, мне кажется, что так ни один артист уезжал», — вспомнила она.

Милявская не стала скрывать, что злоупотребляла спиртным, когда ей было около 40 лет. Она отметила, что не употребляет алкогольные напитки уже два года.