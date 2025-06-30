Стала известна сумма задолженности Максаковой* налоговым органам

Оперная певица Мария Максакова* (признана в РФ иностранным агентом), ранее заочно арестованная за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, должна Федеральной налоговой службе почти 615 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС.

По информации, предоставленной собеседником агентства, Мария Максакова-Игенбергс* имеет налоговую задолженность перед ФНС в 614 тысяч 963 рубля.

17 июня Пресненский суд Москвы оштрафовал Максакову* на 50 тысяч рублей за нарушение иноагентского закона. Певица получила штраф за непредставление иностранным агентом данных о себе в уполномоченный орган.

В конце мая этого года мировой суд в Москве взыскал с Максаковой* задолженность по налогам и сборам по иску Федеральной налоговой службы.

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В сентябре 2024 года против Максаковой* завели дело по статье «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства». За интервью украинскому телеканалу «Сейчас», в котором она призывала россиян спонсировать Вооруженные силы Украины, осуждала российских солдат и начало специальной операции России на Украине, ей грозит до шести лет тюрьмы. В декабре артистку заочно арестовали.

Ранее адвокат оценил шансы Максаковой* отсудить у детей квартиру.

*признана в РФ иностранным агентом.