Концерты российских звезд отменили в Азербайджане

До конца текущего года артисты из России не смогут выступить в Азербайджане. По данным iTicket, отмены выступлений произошли на фоне рейдов на Урале.

В Азербайджане были запланированы концерты Леонида Агутина с Анжеликой Варум и Басты. Также ранее продавались билеты на спектакли «Щелкунчик», «Мастер и Маргарита», «Дюймовочка», шоу стендап-комиков из России. Покупатели смогут вернуть деньги за отмененные выступления, отмечает портал «Страсти».

В России отвергли идею стратегического партнерства с Азербайджаном

Накануне минкульт Азербайджана заявил об отмене всех культурных мероприятий, запланированных российскими частными и государственными учреждениями. Причиной названы «действия в отношении азербайджанцев» в Екатеринбурге.