Сильно сдавший Киркоров оставил публичное послание 13-летнему сыну

Филипп Киркоров уже почти два месяца восстанавливается после ожога, который получил на концерте в Санкт-Петербурге. Поп-король несколько недель провел в больнице, но до сих пор не вернулся в прежнюю форму. Из-за болезни артист сильно сдал.

Накануне, 29 июня, сыну Филиппа Бедросовича Мартину исполнилось 13 лет. Исполнитель хита "единственная" в важный день обратился к наследнику публично, оставив послание в соцсетях.

Киркоров сделал видео, в котором собрал разные моменты жизни Мартина. В ролике мальчик занимается спортом, общается с друзьями, проводит время с семьей. На нескольких кадрах есть и покойный отец певца Бедрос Киркоров.

"С твоим 13-летием, сынок! Люблю тебя. С днем рождения!", — трогательно написал артист под видео.

В комментариях к посту Мартина поздравили звездные друзья Киркорова. Счастья мальчику пожелали Александр Ревва, Екатерина Стриженова, Алсу, Ольга Бузова, Денис Клявер и другие знаменитости.

Напомним, у Филиппа Киркорова двое детей. Сына Мартина и дочь Аллу-Викторию артисту родила в Майами суррогатная мать.