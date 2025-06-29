Снаткина рассказала, как еле спаслась от преследователя

Анна Снаткина в интервью Надежде Стрелец рассказала о крайне неприятном инциденте. Актриса едва не стала инвалидом в период съемок сериала «Татьянин день».

В последний месяц съемок Анна работала со сломанной ногой. В какой-то день она отправилась в больницу с отцом снимать гипс. По дороге она заметила, что их машину преследуют. Она предположила, что это могли быть представители «желтой» прессы, пишет gazeta.ru.

«От выхода из больницы до того места, где стояла наша машина, — там такой промежуток дороги. Я начала переходить. Я хотела задержать их на своих костылях и сказать, чтобы они меня не преследовали, они в этот момент меня просто сбивают на машине. Папа успевает фактически из-под колес вытащить меня, чтобы мне не переехали ноги», — сообщила Снаткина.

Звезда подала на преследователей в суд и выиграла его. Едва не сбившему ее человеку запретили заниматься журналистской деятельностью и отобрали водительские права.

В этом году актриса театра и кино Анна Снаткина стала заслуженной артисткой РФ.