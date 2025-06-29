Верка Сердючка на концерте обругала матом критиков песен на русском языке

Певец Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, во время концерта в Одессе обругал матом критиков, недовольных его недавним выступлением на русском языке. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

По данным портала, исполнитель пропел куплет известной песни «Если не любят нас» и вставил в него грубое слово. Данилко пожаловался также, что из-за украинских омбудсменов его «два дня песочили».

Поводом для скандала стал прошедший в Киеве 13 июня концерт. Часть программы состояла из песен на русском языке. После мероприятия языковые активисты написали заявление на артиста уполномоченному по защите госязыка на Украине Тарасу Креминю.

Чиновник отреагировал на обращение, рассказал, что обратился в полицию из-за нарушения моратория на русскоязычные песни в Киеве, а также обвинил Сердючку в нарушении закона об украинизации.

Позднее Креминь разъяснил, что Данилко не накажут, потому что исполнение песен на русском не нарушает закон — требование закона по использованию государственного языка на мероприятиях не распространяется на музыкальные произведения.

Музыкальный продюсер Леонид Дзюник, на фоне скандалов в Киеве и Одессе, допустил, что концерты Данилко запретят на Украине.

По его словам, в стране может произойти все, что угодно, даже то, «о чем мы даже и подумать не можем, то, что мы даже и в мыслях допустить не могли».