Овсянникова рассказала, есть ли у нее конфликт с Киркоровым

Маргарита Овсянникова (Марго), которую называют протеже Киркорова, опровергла слух о том, что перестала сотрудничать с Филиппом Бедросовичем. Она сообщила, что подобные сплетни распускают завистники, и они абсолютно не соответствуют действительности, пишет издание super.

Певица рассказала, что на днях встретилась с Киркоровым и они обсудили планы на этот и будущий год. По словам артистки, у них в 2025 году запланировано несколько дуэтов.

Ранее внучка первого президента Республики Узбекистан Ислама Каримова Мариам рассказала о конфликте с певицей Марго Овсянниковой. Девушки встретились на проекте «Мастер игры» и не смогли сойтись характерами. После очередного выпуска Тилляева вышла на связь с поклонниками и заявила, что артистка проплатила свои отношения со звездами шоу-бизнеса.