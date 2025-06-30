Верку Сердючку заподозрили в желании покинуть Украину

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Украинский певец Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, уже начал задумываться о том, чтобы навсегда покинуть Украину и даже запросить политическое убежище. Таким мнением поделился музыкальный продюсер Леонид Дзюник, его цитирует aif.ru.

Верку Сердючку заподозрили в желании покинуть Украину
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По словам Дзюника, исполнитель давно понял, что на Украине «образовалась яма нереально крупных размеров».

«Думаю, еще пару выпадов в адрес Андрея, и он плюнет на все и уедет из Украины. Скорее всего, он давно уже об этом начал задумываться», — отметил он.

При этом продюсер выразил сомнение в том, что певец переедет в Россию.

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Ранее Андрей Данилко матом ответил недовольным исполнением им ряда песен на русском языке. 28 мая Сердючка выступала на концерте в Одессе, где высказалась о противниках использования ею русского языка.

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