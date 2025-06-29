Пьеха дрался, Лель сбегала с уроков - звезды вспомнили школьные годы

В Кремле прошел Всероссийский выпускной бал. Российские артисты выступили перед выпускниками. А за кулисами делились с журналистами воспоминаниями о школьных годах. Об этом информирует «Московский Комсомолец».

Дочка Глюкозы Лидия Чистякова, которая выступает под псевдонимом Ray, сообщила, что никто уроки с ней не делал – только она сама.

Стас Пьеха пожаловался, что остался без выпускного. О школьных годах он вспоминает довольно часто. В то время будущий певец жил в Санкт-Петербурге и часто сбегал с уроков.

«Я любил бороться. В каждом дворе был свой «смотрящий» пацан, какие-то свои уклады. Я приходил в чужой двор, находил парня, по размеру такого же, как и я. И мы с ним боролись.» — рассказал певец.

Стас признался, что не всегда борьба заканчивалась в его пользу. Иногда ему сильно доставалось.

Леша Свик называет школьные годы лучшим временем в жизни.

«У нас было очень много драк и разборок. Но все равно каждый день – прикольный. Я помню всех своих учителей. А с 1 по 5-й класс – это лучшее время в моей жизни», – отметил артист.

Катя Лель училась в специализированном классе.

«У нас четыре раза в неделю была история и четыре раза – легкая атлетика. Я давала всем списывать, а мальчишки носили мне портфель и провожали до дома»., - вспомнила певица.

Катя могла подговорить одноклассников и всем вместе сбежать в кино, если педагог опаздывал.

Татьяна Куртукова призналась: в школе не слишком внимательно относилась к общеобразовательным предметам, о чем сейчас жалеет.

«Если бы у меня была возможность вернуться в школу, я бы внимательнее отнеслась к общеобразовательным предметам. Я много внимания уделяла музыке. Когда ты находишься в детском, подростковом возрасте, тебе кажется, что этого достаточно. Но все-таки нужно изучать и другие предметы. Быть образованным человеком в наше время – это роскошь!» - сказала звезда.

Накануне ночью на ВДНХ прошел Московский выпускной-2025. Вчерашние школьники вовсю отрывались под песни звездных артистов. За кулисами Джиган коротко ответил журналистам.