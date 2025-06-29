Кирилл «Руки-Базуки» подозревает, что перенес инсульт

Кирилл Терешин «Руки-Базуки» думает, что перенес инсульт после операции на левой руке. Операция потребовалась, чтобы удалить вещество, которое он закачивал в мышцы рук. В итоге это закончилось воспалением, и теперь блогер регулярно посещает хирурга.

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Терешин рассказал, что через три недели после операции появилось нарушение речи. Он не мог нормально жевать и проглатывать пищу. Блогер заподозрил у себя инсульт, пишет «Комсомольская Правда».

Медики считают, что подобного быть не могло.

«Мне хирург говорит: "Во время операции у тебя не было инсульта вообще, ты подумай сам, Кирилл, если бы у тебя был инсульт или микроинсульт, мы бы давно сообщили, это не детский сад"», — сообщил Кирилл.

Терешин собирается обследоваться, чтобы понять причины происшедшего.

Напомним, что известность к Терешину пришла после того, как он начал показывать всем свои неестественно огромные руки, в которые вкачал синтол. Это вещество медленно его убивало, поэтому в какой-то момент он удалил его с риском для жизни.