Поплавская: «Пугачева и Галкин* потерпели страшное фиаско»

Яна Поплавская высказала мнение, что певица Алла Пугачева и комик Максим Галкин не нужны миру, поскольку ничего не сделали для мировой культуры. Следовательно, они – сбитые летчики.

Поплавская назвала Пугачеву и Галкина сбитыми летчиками, пишет АиФ.

«И сейчас Пугачева и Галкин потерпели самое страшное фиаско, которое только возможно. Им хочется слышать восторженный вой толпы и аплодисменты — а вместо этого теперь тишина. И неизвестность, что ждет их в будущем. Старость ведь на пороге», — заявила Яна.

Поплавская не согласна с теми, кто считает, что Алла Борисовна, как жена декабриста, уехала из России вслед за мужем. По мнению Поплавской, Пугачева любит только себя.

Накануне актриса Яна Поплавская заявила, что на прошедшем Петербургском международном экономическом форуме обсуждали возвращение актрисы Чулпан Хаматовой в Россию. Ее разозлило, что «важные люди» хотят вернуть домой «Хаматовых, Назаровых, Урганта, Гудкова и прочую звездную пыль».

*Признан в РФ иностранным агентом