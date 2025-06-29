Shaman объяснил, почему до сих пор не сделал Мизулиной предложение

Ярослав Дронов, известный под сценическим псевдонимом Shaman, стал главным героем телешоу «Судьба человека». Ведущий программы Борис Корчевников задал популярному исполнителю вопрос том, как Ярослав и Екатерина справляются с вниманием публики и когда они планируют пожениться. Об этом пишет «Комсомольская Правда».

«Когда два популярных человека сходятся, это сразу взрыв. Естественно, все это обсуждают. Какой человек должен быть рядом со мной? Учитывая, что у меня в году 200 дней – сольные концерты, переезды, съемки, интервью. Возникает вопрос, кому я такой нужен? Нужна состоявшаяся личность. Человек, который бы понимал мой режим работы, который сам в таком режиме. Мы приняли решение раскрыться, чтобы было ясно и понятно всем раз и навсегда. Но чувствую, что этого мало. Потому что после этого еще больше запросов из общества стало поступать. Куда бы мы не пошли, везде камеры, объективы, вспышки. Даже если ты идешь в магазин, нужно хорошо выглядеть. А то тут же это выложат и напишут: «Что они как бомжи ходят», –– ответил Shaman.

Официального предложение руки и сердца Мизулиной Ярослав еще не сделал. По его словам, они не хотят торопить события.

«Мы находимся на самом старте наших отношений. Поэтому до этого дела пока не дошло. Все развивается, ни в коем случае не нужно торопить события, ведь у меня за спиной два развода. Как говорится – поживем, увидим», – объяснил Ярослав Дронов.

Ярослав уточнил, что уже нашел общий язык с мамой своей избранницы. Они начали общаться сразу после похода на оперу «Князь Владимир» и с тех пор находятся в теплых отношениях.