Поклонники решили, что у Крида и Чеботиной роман

В прошлом году Люся Чеботина, получившая известность после выхода хита «Солнце Монако», назвала рэпера Егора Крида «самым кринжовым исполнителем».

Спустя время в одном из интервью певица рассказала, что они помирились, пишет «Комсомольская Правда».

«На самом деле мы с ним знакомы давно, и бывали разные ситуации. Я такой человек, который все говорит прямо в лицо. Он прекрасно знал мое отношение к нему. Но недавно у нас с ним был разговор, где мы все обсудили, закрыли все вопросы. Мы знакомы лет с 20. Он делал определенные вещи, которые мне не нравились. И я не понимала, почему так поступает. Когда поговорили, мы друг друга поняли, пожали руки, и теперь у нас с ним любовь», — рассказала Чеботина.

Егор и Люся действительно хорошие друзья, а поклонники считают, что между ними есть нечто большее. На дне рождения Егор вместе с Чеботиной пел в караоке. Во время совместного исполнения «Солнце Монако» рэпер страстно обнимал девушку, а затем Люся его поцеловала.

Егору Криду исполнился 31 год. В честь дня рождения певец закатил роскошную вечеринку с коллегами по шоу-бизнесу, стриптизершами и неожиданным выбором дресс-кода. Виновник торжества велел гостям прийти в студенческой форме.