Инстасамка объяснила, почему ее муж делал ринопластику

Дарья Зотеева, известная публике под псевдонимом Инстасамка, объяснила, почему ее супруг и по совместительству продюсер Олег Еропкин (Moneyken) неоднократно делал себе пластику носа. В социальных сетях Олега за это массово хейтили.

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Инстасамка рассказала, что у ее мужа была серьезная травма, информирует «Комсомольская Правда».

«Он сделал себе нос из-за того, что он был сломан. У него были очень напряженные отношения в семье, и отец сломал ему нос. И после этого ему пришлось делать две операции. Можно ли над этим смеяться? Я даже не знаю», — сказала Дарья.

Накануне российская певица и блогер Инстасамка, она же Дарья Зотеева, рассказала, что уже два года работает над своим новым альбомом. Артистка объяснила задержку тем, что в лонгплее будет использован «новый звук».

Последним крупным релизом Инстасамки стал мини-альбом с «Ленинградом» под названием «Бумеры и зумеры». Он был выпущен в декабре 2024 года. В апреле 2025-го артистка представила трек BOSS, который, судя по ее сообщениям в Telegram-канале, войдет в грядущий лонгплей.