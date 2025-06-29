19-летняя невеста Лепса Аврора Киба показала фигуру в бикини

19-летняя Аврора Киба, невеста певца Григория Лепса, показала свою фотографию в черном бикини. Снимок появился в ее соцсетях.

На снимке девушка предстала без макияжа и с распущенными волосами в спа-комплексе. Она также опубликовала видео своего отдыха.

Недавно Аврора Киба спровоцировала слухи о тайной свадьбе с Лепсом, опубликовав видео, где они танцуют на сцене. Девушка сопроводила ролик цитатой о браке, что вызвало предположения о тайном бракосочетании.

Ранее заслуженная артистка России Катя Лель поделилась своими впечатлениями о взаимоотношениях Григория Лепса и Авроры Кибы. Она заявила, что видит искренность чувств, царящих в паре.