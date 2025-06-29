Внучка Эммануила Виторгана нашла себе жениха в Израиле

Полина Виторган окончила ГИТИС и уже на первом курсе дебютировала на телеэкранах. У нее были небольшие в сериалах. В 2022 году молодая актриса сменила место жительства, уехав из России в Израиль. Там она тщетно пыталась найти работу по специальности, пишет «Комсомольская Правда».

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Наследница Виторгана работала помощником бухгалтера, потом ухаживала за цветами в офисе и гуляла с собаками за деньги. Сейчас девушка трудится в небольшом кафе, чему очень рада, так как заработок стал гораздо приличнее.

Сейчас Полина свободно говорит на иврите и с легкостью общается с коренным населением.

«Моя дочь Полина вчера ругалась по телефону со своим прекрасным израильским парнем. На иврите, естественно. Слышу, они эмоционально так, смачно ругаются, а потом вдруг пауза и хохот…» — поделился отец девушки.

Брат Полины Даниил решил не отставать от старшей сестры. 23-летний парень обслуживает столики в ресторане. Даниил с 12 лет учился в Англии в школе-интернате Worth School недалеко от Лондона. В России он, как и его сестра, реализовал творческий потенциал, озвучивая персонажей и снимаясь в кино. Но в Израиле продолжить карьеру не удалось.