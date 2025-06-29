Дочь экс-продюсера «Комбинации» судится за права на хиты группы

Виктория, дочь убитого продюсера группы «Комбинация» Александра Шишинина, хочет отстоять авторские права на хиты American Boy, Russian Girl и многие другие. Она обратилась с иском в суд в отношении издательства «Джем» и композитора Виталия Окорокова, пишут ura.news.

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Шишинина ранее пыталась решить вопрос во внесудебном порядке, но компромисс достигнут не был. Окороков считает себя единственным правообладателем.

В сериале о группе «Комбинация» Окороков был указан как автор песен, несмотря на то что Шишинин написал в свое время для группы около пятидесяти композиций. После трагической смерти продюсера в 1993 году авторские права перешли к его дочери. Виктория утверждает, что ни она, ни ее отец не подписывали соглашений с лейблом «Джем».

Александр Шишинин и Виталий Окороков основали коллектив в 1988 году. 5 марта 1993 года неизвестный подкараулил Александра в подъезде его дома и ударил заточкой в живот. 30-летний продюсер умер от полученных ранений.