Составлен список звезд, рекламировавших мошенников

Лариса Гузеева в 2022 году стала участвовать в рекламных роликах бизнесмена Сергея Домогацкого, который продавал 68-метровые дома на Бали за 200 тысяч долларов. 27 человек решили купить виллы. Договоры, который заключал Домогацкий с потенциальными клиентами, оказались нелегитимными. Люди обратились в полицию. Пострадавшие также потребовали проверить Гузееву на возможное соучастие в преступлении, пишут NEWS.ru.

Ксения Бородина в 2014 году рекламировала в соцсетях интернет-магазин Sales American, где якобы можно приобрести iPhone дешевле рыночной цены — за 19 999 рублей. Интернет-магазин оказался частью пирамиды. Люди перевели деньги в сумме около 30 миллионов рублей, но телефоны так и не получили.

Ольга Бузова и Николай Басков несколько лет назад публиковали ролики о криптобирже «Кэшбери», зарегистрированной на Артура Варданяна. В роликах они говорили, что нужно внести деньги и после этого получать прибыль. П словам звезд, они уж это проделали. В 2018 году Центробанк признал «Кэшбери» финансовой пирамидой. Люди потеряли деньги.

Адвокат Майя Швецова объяснила,почему люди могут сначала обвинять во всем именно знаменитостей.

«Если звезда говорит: „Я не знала, это агентство организовало“, это не освобождает от ответственности. Она подписывает контракт и публикует пост от своего имени. Агентство может разделить вину, но пострадавшие будут идти в первую очередь к публичному лицу. Рекламируя что-то, нужно осознавать наличие рисков. Вы медийная личность, значит, ваша ответственность выше, чем у обычных граждан, вашему мнению доверяют. Если человек рекламирует продукт, который оказался мошенническим, он может нести гражданскую ответственность», — отметила Швецова.

Телеведущую и актрису Ларису Гузееву ждет допрос после обвинений в содействии недобросовестному застройщику, продающему виллы на Бали. Об этом заявил адвокат Сергей Жорин.

Юрист отметил, что Гузеева вряд ли понесет уголовную ответственность за рекламу, в которой посоветовала покупать виллы у мошенников. По его словам, чтобы признать телеведущую соучастницей, следователям придется доказать намеренный сговор с с аферистами с целью обмана и сознательное участие.