Откровения Кати Лель в Кремле о пропавшем во Франции муже вызвали оторопь

Катя Лель стала участницей Всероссийского выпускного бала в Кремле. Певицу подавали под финал. Ее хиты - «Мой мармеладный» и « Муси-Пуси» - пел весь зал. За кулисами вдохновленную приемом певицу встретили корреспонденты «МК».

Известно, что недавно в жизни Кати произошли неприятные события. Ее бывший муж и супруг единственной дочери Игорь Кузнецов пропал во время отдыха в Ницце.

- Его до сих пор не нашли, - сообщила певица. – Уже третий месяц о нем ничего не известно.

Слова Кати о пропавшем муже в Кремле вызвали оторопь. Звезда заявила, что ее супруг на самом деле жив.

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- Интуиция мне подсказывает, что он жив и что он обязательно объявится, - продолжила певица. - Абсолютно однозначно, что он сейчас явно проходит очень большой урок своей души. И я надеюсь, что он его пройдет.

Певица говорит, что после того, как Игорь исчез, он приходил во снах близких и говорил, что он – жив. Также Катя рассказала, что ее дочь сильно переживает из-за случившегося, так как у них с отцом всегда была сильная связь. Но Лель ее успокаивает тем, что папа обязательно вернется.

- Мне о том, что Игорь пропал, сказали друзья, - вспоминает певица. – В тот момент даже мама его ничего не знала. Они мне позвонили и сказали: «Он уже три дня не отвечает на телефон. Может, что-то случилось?». Конечно, мы все были в шоке.

Напомним, что бывший супруг Кати Лель пропал во время отдыха в Ницце, куда отправился в конце марта. Об этом «МК» написал первым. Некоторые считают, что он мог утонуть. Потому как в беседе с друзьями Игорь жаловался на очень холодную воду.