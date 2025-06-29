Лоза порассуждал о причинах болезней Киркорова

Юрий Лоза считает, что здоровье Филиппа Киркорова пострадало из-за того, что в последние годы король эстрады увлекся пластической хирургией.

Лоза уверен, что нельзя насильственно резко менять то, что заложила в организм природа. Людям, в том числе и звездам, стоит приводить в порядок внешность самим. Например, сократить объем съедаемой пиши, поддерживать тело в форме при помощи физических нагрузок. Этот путь более длинный и трудоемкий. Но он безопасен, пишет Стархит.

«Он же афишировал то, что с собой что-то делал. Что-то убирал, добавлял, ложился под нож. Не бывает идеальных железных организмов, которые бы переносили вмешательства без реакции. Понимаете, природу не обманешь. Если она создала организм с определенным количеством ингредиентов, клеток, то убирать их не стоит», — резюмировал Лоза.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин раскритиковал поведение Филиппа Киркорова на публике и призвал его «везде отменить»: «Он позорит звание народного артиста России».