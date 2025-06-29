Отдых Погребняк в Турции был испорчен

Мария Погребняк с сыновьями отправилась в отпуск в Турцию. Но желанный отдых на берегу моря был испорчен – бывшая супруга Павла Погребняка вышла на связь с поклонниками и сообщила, что заболела и даже попала в госпиталь. Об этом информирует СтарХит.

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«Всем привет. Давно не выходила на связь. По приезде в Турцию сильно заболела. Вчера была в госпитале. Мне прописали антибиотики. Поэтому я ничего не снимаю, не выкладываю, как-то так», — написала Погребняк.

Через несколько дней Мария рассказала, что ей стало лучше. Но все равно качественного отдыха уже не будет.

«Я себя чувствую намного лучше. Пью антибиотики. завтра смогу любоваться видами, красотами Турции. Приеду белая: загорать нельзя, купаться, следовательно, тоже. У меня не ротавирус, но очень много детей здесь болеют ротавирусом. Поэтому я своим категорически запрещаю плавать в бассейне, только купаться на море», - объяснила блогер.

В личном Telegram-канале Погребняк объяснила, что 18-летний наследник был вынужден пропустить семейный отпуск из-за учебы.