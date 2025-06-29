Появились новые подробности последних дней Майкла Джексона. Тревожными рисунками, основанными на результатах вскрытия певца, поделилось издание RadarOnline, приурочив к 16-й годовщине его смерти 25 июня 2009 года.

Зарисовки демонстрируют состояние тела Короля поп-музыки перед смертью и содержат множество интересных деталей. Так, медэкспертиза показала, что Джексон имел рост 175 см и в момент смерти весил около 62 кг — вполне нормальное соотношение для его параметров. Однако тело было покрыто многочисленными следами от уколов — на руках, бедрах, плечах, а также шрамами от косметических операций за ушами и по обеим сторонам его ноздрей.

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Также были обнаружены свежие травмы: ссадины на коленях и голенях, порезы на спине, которые указывают на недавнее падение — возможно, певец получил травму совсем незадолго до своей смерти.

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Кроме того, были очевидны последствия ожога головы после инцидента на съёмках рекламы Pepsi в 1984 году. В последние годы культовый певец постоянно носил парик, приклеенный к скальпу, т. к. его натуральные волосы сильно поредели. Судя по отчёту, передняя часть кожи головы Майкла была окрашена в чёрный цвет с помощью татуировки, чтобы сливалась с линией роста волос, его брови тоже были окрашены перманентным макияжем.

Вскрытие зафиксировало переломы рёбер и грудины, возникшие при попытке реанимации, а в анализах были обнаружены страшная комбинация препаратов, которая и считается официальной причиной смерти артиста — пропофол, лоразепам, мидазолам и другие седативы и стимуляторы. Врач-консультант Конрад Мюррей, который дал эти лекарства Джексону, был признан виновным в непредумышленном убийстве и отбыл 2-летний срок в тюрьме.