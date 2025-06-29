Сердючка пошутила над языковым омбудсменом Украины

Украинский певец Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, прокомментировал претензии со стороны языкового омбудсмена на Украине Тараса Креминя из-за исполнения песен на русском языке на концерте в Киеве. Об этом написал портал «Страна.ua».

— Для наших омбудсменов. Меня два дня так песочили, что забыли про войну Израиля с Ираном, — высказался артист на выступлении в Одессе.

После этого звезда исполнил отрывок из песни на украинском языке, передает «Российская газета».

В середине июня на Украине произошел скандал из-за выступления Данилко в Киеве, где он спел часть композиций на русском языке.

Языковой омбудсмен по этому поводу написал обращение в правоохранительные органы, обвинив артиста в «попрании» закона об «украинизации» и нарушении моратория на русскоязычные композиции.

Впоследствии полиция привлекла к ответственности директора гостиницы, в которой проходил концерт Сердючки.

Андрей Данилко оказался сильно удивлен из-за запрета на выезд за границу. Об этом в марте сообщил музыкальный продюсер Леонид Дзюник.