Калашникова купила студию за 30 миллионов

Анна Калашникова купила квартиру стоимостью около 30 миллионов рублей. Звезда сообщила Телеграм-каналу «Звездач», что продала 100-метровые апартаменты в Испании и вложилась в отечественную недвижимость.

Она приобрела студию площадью 30 квадратов в центре Москвы. Калашникова надеется, что квартира будет работать и принесет доход. Ей требуетсяпогасить уже имеющуюся ипотеку, месячная оплата которой — 400 тысяч рублей.

Ранее певица и модель Анна Калашникова призналась в беседе с URA.RU, что тратит не меньше миллиона рублей в месяц. Калашникова объяснила, что такая сумма уходит на покупку новой одежды, питание, запись новых песен и ребенка. Она воспитывает десятилетнего сына Даниила.