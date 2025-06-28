Чеботина удивлена, что ее не зовут на встречи выпускников

Люся Чеботина рассказала, что после окончания школы ни разу не встречалась с бывшими одноклассниками. Певица удивляется, почему никто ни разу не организовал вечер встреч, как это делают другие выпускники, пишут 7days.

«Я не знаю, почему мои одноклассники не проявляют инициативу устроить какую-то встречу выпускников, обменяться информацией, кто кем стал, кто чего добился. Мне любопытно, кем они выросли, у кого-то есть уже семьи», говорит звезда.

Люся уверена, что школьные педагоги поняли бы, что зря в нее когда-то не верили.

«Не любили меня как-то в школе особо учителя, скептически относились к моей мечте быть певицей и особо не пытались меня заставлять учиться, потому что понимали, что там все плохо, там все про творчество», — сказала Чеботина.

Артист, который сам создает свою музыку, — не самое частое явление на российской эстраде. Вокруг Люси Чеботиной долгое время ходили слухи, что ее хиты — это заслуги других людей. Чтобы положить конец обвинениям, певица в своих соцсетях заявила, что она сама является автором своих музыки и текстов.