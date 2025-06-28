Лужина выступила в защиту Домогарова

Лариса Лужина считает глупостью и подлостью кампанию против Александра Домогарова, у которого в Израиле запланированы три музыкальных спектакля «Вертинский».

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Проукраинские активисты стремятся организовать их отмену, пишет АиФ.

«Я считаю, что это полная глупость. Сколько в Израиле живет людей, которые любят Вертинского, хотят его песни послушать, соприкоснуться, узнать много нового из этого спектакля, из истории, из жизни самого Вертинского. Помимо украинцев, в Израиле живет много русских и людей других национальностей, которые с удовольствием хотят узнать, посмотреть и послушать Вертинского. Причем здесь то, что Домогаров поддерживает СВО? Какое это имеет отношение к Вертинскому? Музыка, балет, литература — это все вне политики должно быть, понимаете? Это то, что людей соединяет, то, что активизирует в каждом человеке все, что есть в нем хорошее», - убеждена Лужина.

Ранее знаменитые произведения самого грустного клоуна, последнего поэта Серебряного века Александра Вертинского в исполнении народного артиста России Александра Домогарова услышали жители Новосибирска.