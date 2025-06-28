Елена Воробей пострадала из-за популярного средства для похудения

Елена Воробей рассказала, что сбросила 14 килограммов с помощью препаратов для похудения. Но побочные эффекты оказались таковы, что, она долго выкарабкивалась, ликвидируя последствия. Об этом она рассказала в эфире программы «Ты не поверишь».

Как информирует издание Life, артистка начала падать в обмороки. А кожа сильно обвисла и стала серого цвета. Елена не советует никому повторять ее эксперимент с приобретением стройности.

«Диеты плюс медицинские какие-то препараты, которые нанесли мне, чуть-чуть не нанесли, непоправимый вред. В общем, главное — вовремя остановиться», — резюмировала Воробей.

Ранее Воробей призналась, что изменила форму носа, перенесла несколько коррекций груди, а теперь задумывается о блефаропластике.