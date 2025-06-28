Актриса Шарлиз Терон призналась в беседе с шоуменом Энди Коэном, что разочаровалась в приложениях для знакомств. 49-летнюю американскую артистку цитирует People.

Она раскритиковала дейтинговые приложения и сайты за то, что люди редко рассказывают правду о себе.

«Друг зарегистрировал меня там, и я сходила на два свидания. Но там у каждого парня есть фотография с фестиваля «Burning Man». И все они [в описаниях] — гендиректора ничего», — делится опытом звезда «Взрывной блондинки».

Кроме того, продолжила Терон, все мужчины пишут, что увлекаются фитнесом.

«А потом встречаешься с ними, а они совсем другие. И я прямо говорю: «Ну и зачем ты притворялся?» Нет, мне такое не нравится», — заключила актриса.

В апреле российская актриса Ирина Горбачева призналась, что ищет партнера в приложениях для знакомств.